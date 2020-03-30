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    Канчельскис: Вполне реально до осени доиграть сезон РПЛ

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы доиграть нынешний сезон российской Премьер-лиги.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    «В РПЛ осталось-то всего восемь туров — вполне реально до осени доиграть сезон, если по два тура в неделю проводить.

    Это форс-мажор, и надо к этому с пониманием относиться. Значит, команды будут работать без отпуска.

    А потом необходимо сразу приступать к тренировочному процессу и двигаться дальше. Такая ситуация, так получилось, — цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.

    Напомним, что чемпионат России официально приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30.

    Лидером в турнирной таблице является "Зенит", набравший 50 очков. Второе место занимает "Локомотив" (41). Тройку лучших замыкает "Краснодар" (41). 0

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