Канчельскис: Вполне реально до осени доиграть сезон РПЛ

Бывший полузащитник сборной Россииоценил перспективы доиграть нынешний сезон российской Премьер-лиги.

«В РПЛ осталось-то всего восемь туров — вполне реально до осени доиграть сезон, если по два тура в неделю проводить.

Это форс-мажор, и надо к этому с пониманием относиться. Значит, команды будут работать без отпуска.

А потом необходимо сразу приступать к тренировочному процессу и двигаться дальше. Такая ситуация, так получилось, — цитирует Канчельскиса Rusfootball.info.

Напомним, что чемпионат России официально приостановлен из-за пандемии коронавируса до 10 апреля. На момент паузы было сыграно 22 тура из 30.

Лидером в турнирной таблице является "Зенит", набравший 50 очков. Второе место занимает "Локомотив" (41). Тройку лучших замыкает "Краснодар" (41). 0