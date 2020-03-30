Глушаков: Никто не думает о том, что «Ахмат» вылетит в ФНЛ

Полузащитник грозненского «Ахмата»рассказал о своем отношении к последнему месту в турнирной таблице, на котором находится его команда.

Премьер-лига ушла на паузу до 10 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Не исключено, что срок рестарта турнира перенесут на май.

«В Грозном отрицательно реагируют на то, что "Ахмат" на данный момент на последнем месте.

Игроки себя тоже плохо ощущают. Это приносит свой дискомфорт, но в таблице высокая плотность. А то опять скажут, что я хочу, чтобы сезон закончили сейчас.

Но Дима Комбаров говорил, что это нормальное решение. С другими футболистами тоже общался. Все же хотели расширить лигу, вот хорошая возможность.

Чемпион ясен, вряд ли "Зенит" кто-то догонит. Остаётся восемь игр, у нас игры с конкурентами, с другой стороны, есть игры на выезде, мы в них хорошо играем.

Нас любят и поддерживают, есть болельщики. Никто не думает о том, что мы вылетим в ФНЛ: ни мы, ни болельщики.

Есть инфраструктура, футбол развивается, поддержка чувствуется. И семьями приходят, и дети приходят. В Грозном должна быть команда РПЛ», — отметил хавбек.

«Ахмат» занимает 16-ю строчку в чемпионате России, набрав после 22-х туров 20 очков. 0