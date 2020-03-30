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    ЦСКА продлил карантин до 1 мая

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    ЦСКА в своем официальном «твиттере» объявил о решении продлить карантин на фоне пандемии коронавируса.

    ЦСКА останется на карантине в апреле
    ЦСКА останется на карантине в апреле

    «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами в Москве ЦСКА принял решение продлить карантин. Тренировочный процесс возобновится не ранее 1 мая. Просим болельщиков по возможности не выходить из дома и соблюдать все меры предосторожности», — говорится в сообщении клуба.

    В настоящее время чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры введены практически во всех национальных первенствах по всему миру.

    Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 33 тысяч человек. 0

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