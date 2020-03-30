АПЛ может быть доиграна летом в изолированных лагерях

АПЛ может быть доигран летом в изолированных лагерях
globallookpress.com
По информации The Independent, существует вариант, при котором все клубы доиграют часть сезона в июне-июле на тренировочных базах в Лондоне и других городах.
Обязательства перед телекомпаниями и финансовые проблемы подталкивают клубы к решению доиграть этот сезон. Если этот вариант будет принят, все 92 оставшихся матча будут показаны по телевидению.
Не только игрокам и тренерам, но и всему обслуживающему персоналу, и всем телевизионщикам придется пройти полное тестирование, а также соблюдать условия карантина и жить в полной изоляции.
Кроме того, на случай получения игроками серьезных травм, видимо, придется забронировать отдельную частную клинику. 0