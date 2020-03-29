«Барселона» хочет снизить зарплату игрокам без юридической процедуры

попробует убедить своих футболистов пойти на понижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса, сообщает Marca.

Каталонцы хотят достичь согласия с игроками без юридической процедуры.

В противном случае придется использовать «Протокол временного регулирования занятости», подразумевающий право увольнять сотрудников, отменять действие контрактов или урезать оплачиваемые рабочие часы в исключительных ситуациях.

Пока что футболисты «сине-гранатовых» не настроены терять доходы, но переговоры продолжаются.

Интересно, что мадридский «Реал» не намерен сокращать зарплаты своих футболистов. Зарплатная ведомость «сливочных» на 144 миллиона евро меньше, чем у «Барсы». 0