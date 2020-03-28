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    Экс-генсек РФС призвал либо завершить чемпионат, либо доиграть его осенью

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    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о ситуации с коронавирусом, которая поставила на паузу сезон в российской Премьер-лиге.

    Анатолий Воробьев
    Анатолий Воробьев

    «С учетом прогноза нынешней ситуации не стоит уповать на то, что можно доиграть чемпионат в мае или июне. Если ситуация вдруг резко улучшится, то можно придумать и параллельные турниры. Но что касается чемпионата, повторюсь, нужно рассматривать два главных сценария. Либо его завершить, либо его продолжить осенью.

    И за это время уделить больше внимания каким-то гуманитарным моментам. Например, президент "Баварии" уже выступил с заявлением, что рынок футболистов уже не будет таким, каким он был до этого. Уже не будет контрактов за сотни миллионов в прецессии кризиса. И, может быть, как раз это время больше посвятить тому, как развивать юношеский и массовый футбол, не зацикливаясь на клубном.

    Тот пакет мер показывает, что деньги на футбол, как и раньше, будут выделяться по остаточному принципу. Теперь поймут, что больше средств надо тратить на медицину и образование, а не на развлечения, в частности, на футбол, тем более такого качества, как российский. Это форс-мажорная ситуация, встряска, она позволит ускорить реакцию руководителей футбола и позволит начать его перестройку в сторону детского и массового футбола. И после пары-тройки лет мы увидим игроков совершенно другого качества», — приводит слова Воробьева «Р-Спорт». 0

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