Пресс-служба «Ростов Арены» прокомментировала пожар около стадиона

Пресс-службапрокомментировала информацию о том, что возле стадиона начался пожар.

28 марта недалеко от стадиона загорелись камыши, но огонь не перекинулся на спортивную арену. Возгорание распространилось на площадь 700 квадратных метров.

«Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — говорится в заявлении.

Напомним, что «Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в 2018 году. На ней проходили матчи чемпионата мира.

В настоящий момент она является домашним стадионом футбольного клуба «Ростов», который после 22 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. 0