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    Пресс-служба «Ростов Арены» прокомментировала пожар около стадиона

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    Пресс-служба «Ростов Арены» прокомментировала информацию о том, что возле стадиона начался пожар.

    «Ростов Арена»
    «Ростов Арена»

    28 марта недалеко от стадиона загорелись камыши, но огонь не перекинулся на спортивную арену. Возгорание распространилось на площадь 700 квадратных метров.

    «Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — говорится в заявлении.

    Напомним, что «Ростов Арена» была введена в эксплуатацию в 2018 году. На ней проходили матчи чемпионата мира.

    В настоящий момент она является домашним стадионом футбольного клуба «Ростов», который после 22 туров идет на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. 0

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