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    Дистанционная работа в ЦСКА продлена до 7 апреля

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    Дистанционная работа футболистов и сотрудников московского ЦСКА продлена до 7 апреля, сообщил старший тренер армейцев Сергей Овчинников.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что команда будет работать в удаленном режиме до 1 апреля.

    «Сейчас до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу.

    Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин», — рассказал Овчинников «Р-Спорту».

    Российский футбольный союз (РФС) ранее объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. 0

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