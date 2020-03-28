Дистанционная работа в ЦСКА продлена до 7 апреля

Дистанционная работа футболистов и сотрудников московского ЦСКА продлена до 7 апреля, сообщил старший тренер армейцев

Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что команда будет работать в удаленном режиме до 1 апреля.

«Сейчас до 7 апреля. Конечно, ребята присылают видео домашних тренировок нам. Они делают свою работу.

Насколько мне известно, все легионеры остались в Москве, у нас карантин», — рассказал Овчинников «Р-Спорту».

Российский футбольный союз (РФС) ранее объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса. 0