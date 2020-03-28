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    Магнуссон: Цель ЦСКА — всегда быть первыми. Хотим попасть в ЛЧ

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    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон считает, что после приостановки РПЛ результаты клуба улучшатся.

    Хердур Магнуссон
    Хердур Магнуссон

    «Видел, что хоккей в России отменили, но не уверен, что также поступят с футболом. У ЦСКА остаются четыре домашние встречи, и если их отменят, мы не сможем сыграть перед нашими болельщиками.

    Придется готовиться к следующему сезону. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару недель и что решат в лиге.

    ЦСКА не хотелось бы досрочно финишировать на пятом месте. Естественно, хотим подняться выше в таблице, попасть в Лигу чемпионов.

    Вопрос еще — получим ли мы место в Лиге Европы, если чемпионат закончат по итогам сыгранных туров. Наша цель всегда — быть первыми.

    Понятно, что сейчас это сложно, потому что в "Зените" собрана прекрасная команда, да и много других сильных соперников, но ради наших фанов постараемся забраться насколько это только возможно высоко», — сказал Магнуссон «Спорт-Экспрессу». 0

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