Магнуссон: Цель ЦСКА — всегда быть первыми. Хотим попасть в ЛЧ

Защитник ЦСКАсчитает, что после приостановки РПЛ результаты клуба улучшатся.

«Видел, что хоккей в России отменили, но не уверен, что также поступят с футболом. У ЦСКА остаются четыре домашние встречи, и если их отменят, мы не сможем сыграть перед нашими болельщиками.

Придется готовиться к следующему сезону. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару недель и что решат в лиге.

ЦСКА не хотелось бы досрочно финишировать на пятом месте. Естественно, хотим подняться выше в таблице, попасть в Лигу чемпионов.

Вопрос еще — получим ли мы место в Лиге Европы, если чемпионат закончат по итогам сыгранных туров. Наша цель всегда — быть первыми.

Понятно, что сейчас это сложно, потому что в "Зените" собрана прекрасная команда, да и много других сильных соперников, но ради наших фанов постараемся забраться насколько это только возможно высоко», — сказал Магнуссон «Спорт-Экспрессу». 0