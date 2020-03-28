Экс-тренер «Айнтрахта»: Йович делает все, чтобы разрушить свою карьеру

Бывший главный тренер «Байера», «Атлетика» и «Айнтрахта»поделился мнением о форварде «Реала», нарушившем карантин из-за коронавируса в Сербии.

«Этот парень делает все, чтобы разрушить свою карьеру! Лука сам себе вредит!

Ему повезло, что Ади Хюттер дал ему шанс в "Айнтрахте", а затем он перешел в "Реал" в рамках крупнейшего трансфера в истории Сербии.

Не могу поверить, что парень делает это сам с собой. Я читал сербские газеты и знаю, как он жил, что он спал с отцом в машине, чтобы утром потренироваться в "Црвене Звезде". Знаю о его жертвах. А теперь происходит вот это...

Ему говорят, что введен карантин, а он делает вид, что он не понял! Ему лучше молчать и ничего не говорить. Не могу поверить в это», — сказал Степанович в интервью изданию Kurir. 0