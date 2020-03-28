Минспорта РФ закрыло все учебно-тренировочные базы из-за коронавируса

Министерство спорта России объявило о приостановке с 29 марта работы учебно-тренировочных спортивных баз из-за пандемии коронавируса.

«Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

В соответствии с решениями Президента и Правительства РФ Министерство спорта временно приостанавливает работу подведомственных учебно-тренировочных спортивных баз.

Мы рассматриваем возможность перевести в особый закрытый режим работы Учебно-тренировочный центр "Новогорск" при условии выполнения требований Роспотребнадзора и реализации специальных мер по предупреждению распространения коронавируса.

Прошу всех руководителей федераций, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись ко всем принимаемым Министерством спорта и другими органами государственной власти решениям.

Будьте предельно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих в этот непростой период. Следуйте рекомендациям, подходите ответственно к своим действиям.

Мы делаем все возможное в рамках компетенции Министерства, чтобы минимизировать риски в связи с временным прекращением учебно-тренировочного процесса. Уверен, только все вместе мы сможем справиться с ситуацией и вернуть спортивную жизнь страны в привычное русло.

Берегите себя и своих близких, особенно пожилых людей!» — говорится в обращении министра спорта Олега Матыцина.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.

По последним данным, в мире зафиксировано более 575 тысяч случаев заражения и свыше 26 тысяч смертельных исходов. 0