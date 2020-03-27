Серия А определит чемпиона даже в случае остановки турнира

Президент Федерации футбола Италиизаявил, что чемпион в Серии А будет определен даже в том случае, если турнир закончат досрочно.

«Мы бы хотели завершить сезон на поле. Ради этого мы обсудили с ФИФА вопрос продления контрактов, заканчивающихся 30 июня. Нам нужно найти решение. В идеале — завершить сезон до 30 июля. Но мы должны подчиняться решениям политических органов и мнению ученых.

Если мы все не сможем завершить сезон, то мы все равно хотели бы определить исход спортивных соревнований, которые проходили на футбольном поле. Один из клубов станет чемпионом. Также будут определены команды, которые попадут в еврокубки или вылетят. Но пока еще рано говорить о том, как будет выглядеть итоговое решение», — заявил Гравина в интервью с Football Italia. 0