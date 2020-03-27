«Локомотив» надеется выкупить Мариу, заплатив менее 18 млн евро

Московский «Локомотив» надеется, что ему удастся выкупить полузащитникау миланского «Интера», сообщает Gazzetta dello Sport.

«Железнодорожники» арендовали португальца летом 2019 года на один сезон с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

Впрочем, по информации журналиста Николо Скиры, «Локо» готов выплатить «Интеру» меньше заявленной суммы.

Переговоры между московским и миланским клубом продолжаются. Если они завершатся успешно, то 27-летний игрок заключит с «красно-зелеными» долгосрочный контракт.

Мариу в нынешнем сезоне сыграл за «железнодорожников» 15 матчей и забил один гол. 0