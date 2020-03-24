Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать

Бывший защитник «МЮ» и сборной Англиивысказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать, несмотря на то, что лидирующемуосталось две победы до чемпионства.

«Я считаю, что этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты "Ливерпуля" скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю "МЮ".

Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье риску. Все просто.

Все будет проходить за закрытыми дверьми, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их.

Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением», — приводит слова игрока Liverpool Echo.

Фердинанд отметил, что когда ситуация доходит до такого предела, нужно начать сезон с чистого листа.

Он добавил, что не видит возможности возобновить чемпионат АПЛ в ближайшем будущем. 0