Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать

«Я считаю, что этот сезон нужно аннулировать. Знаю, многие фанаты "Ливерпуля" скажут, что я так говорю, потому что поддерживаю "МЮ".
Дело не в этом, просто я не вижу, как можно завершить сезон, чтобы не подвергать здоровье риску. Все просто.
Все будет проходить за закрытыми дверьми, но все же еще будут футболисты. Разве они не люди? Коронавирус может поразить и их.
Игроки могут сами не выздороветь или же заразиться от кого-то еще. Это распространится на других футболистов, так что продолжение сезона не выглядит правильным решением», — приводит слова игрока Liverpool Echo.
Фердинанд отметил, что когда ситуация доходит до такого предела, нужно начать сезон с чистого листа.
Он добавил, что не видит возможности возобновить чемпионат АПЛ в ближайшем будущем. 0