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    Ракитич: Будет тяжело вернуть форму после месячного простоя

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    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал паузу в Примере в связи с пандемией коронавируса.

    Иван Ракитич
    Иван Ракитич

    «Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это оставаться дома. Я бы хотел выйти погулять, но в этом нет необходимости. Мы должны сидеть дома. Мне это, конечно, не нравится. Однако это важно.

    Будет непривычно вернуться на тренировочную базу к одноклубникам. Адреналина будет не хватать. Летом понимаешь, что впереди еще целый сезон. Будет практически нереально вернуть физическую форме после месячного простоя, но недостатка в желании не будет», — цитирует Ракитича официальный сайт каталонцев.

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