Иванов предложил «обнулить сезон»

«Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе.
Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?
ЦСКА и "Ростов" не попадают в Лигу чемпионов? Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба. Коронавирус этот... Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждем позиции УЕФА.
А вся эта неизвестность реально давит на всех. Повторяю свой вопрос. Если пауза продлится условно до конца мая, что делать легионерам?», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0