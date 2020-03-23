Иванов предложил «обнулить сезон»

Президент «Урала»считает, что приостановленный из-за коронавируса сезон РПЛ не нужно доигрывать.

«Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его сейчас завершить. Появилось модное слово — обнулить. Давайте обнулим. Закрепим итоги в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. И следующий сезон начнем в том же составе.

Все остается как есть. Просто надо сейчас футболистов, легионеров отпустить к их семьям. Зачем их тут держать в неизвестности?

ЦСКА и "Ростов" не попадают в Лигу чемпионов? Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба. Коронавирус этот... Надо находить какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Ждем позиции УЕФА.

А вся эта неизвестность реально давит на всех. Повторяю свой вопрос. Если пауза продлится условно до конца мая, что делать легионерам?», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс». 0