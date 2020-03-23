«Динамо» продлило карантин и будет проводить онлайн-тренировки

Руководство московскогоприняло решение о продлении карантина для футболистов, вызванного пандемией коронавируса.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством "Динамо" совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодежного составов минимум до 1 апреля.

Со следующей недели тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили будут проводиться онлайн видео-тренировки для футболистов», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что проведение матчей РПЛ приостановлено минимум до 10 апреля. 0