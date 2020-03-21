Коло Туре хочет стать первым африканским тренером в АПЛ

Бывший защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», который на данный момент работает помощником Брендана Роджерса в «Лестере», в будущем намерен возглавить команду АПЛ.

«Одна из самых важных вещей для меня — это то, что я из Африки. Как вы знаете, в ведущих лигах не так много тренеров из Африки. В конце своей игровой карьеры я думал о том, что могу дать миру.

Что я могу вернуть футболу? Какова моя сильная сторона? Я думал о других индустриях вроде финансов, но я быстро понял, что не буду там так эффективен, как хочу.

Футбол — это единственная вещь, которую я знал и которой наслаждался. Я чувствовал, что футбол — единственная индустрия, в которой я смогу что-то творить», — цитирует Туре The Daily Mail. 0