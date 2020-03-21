КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауза в АПЛ пришла невовремя для «Манчестер Юнайтед» АПЛ: Главные счастливчики и неудачники коронавируса
  • 08:25
    • ФИФА опубликовала фильм о ЧМ-2018 в России. Посмотрите его прямо сейчас
  • 21:41
    • УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
  • 23:35
    • Нападающий «Вест Бромвича» переболел коронавирусом
  • 22:49
    • IIHF к 22 марта ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
  • 22:33
    • «Бавария» предложила пятилетний контракт полузащитнику «Байера»
    Все новости спорта

    Сигурдссон: Не можем ни играть, ни нормально тренироваться

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России ЦСКА
    Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказался о ситуации с пандемией коронавируса.

    Арнор Сигурдссон
    Арнор Сигурдссон

    «Прежде всего хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная, ситуация очень серьезная, и надо относиться к ней с пониманием.

    Нужно заботиться о себе, соблюдать меры предосторожности. Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол. С поддержанием физической формы нет никаких проблем. Тренерский штаб подготовил программу упражнений, которую каждый из нас ежедневно выполняет. У меня дома есть все необходимое для работы. Держу себя в форме.

    Сложно ли психологически все время сидеть дома? Не думаю об этом. Раз надо — значит, будем делать так. Мы же не просто так на карантине. Еще раз скажу, ситуация серьезная, нужно быть предельно осторожными», — передает слова исландца BobSoccer. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросов
  • Вчера в 21:47
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Неман»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ислочь» оправдать статус фаворита против «Немана»?
  • «Ислочь» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Обыграет ли «Минск» новичка элиты?
  • «Белшина» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Слуцк» — «Славия» Мозырь: раннего гола не будет?
  • «Слуцк» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Итальянская армия на Соборной площади в Милане Футбол Почему антибиотики не вылечат коронавирус?Опрос общественного мнения показал, что каждый пятый россиянин уверен во всесилии антибиотиков, в том числе и в их способности победить коронавирус. И это большое заблуждение 06:350
  • 08:40
    • ВХЛ продлила паузу в плей-офф до 10 апреля
  • 07:38
    • Сезон в Англии может быть доигран без зрителей
  • 07:23
    • Малком готов выступать за сборную России
    Килиан Мбаппе Игры Жажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20Десятка игроков, которые порадуют геймеров высоким темпом игры в популярном футбольном симуляторе Вчера в 14:460
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 09:04
    • Сигурдссон: Не можем ни играть, ни нормально тренироваться
  • 08:09
    • «Наполи» возобновит тренировки 25 марта
  • 07:54
    • «Эвертон» нацелился на хавбека «Наполи»
    Замок на территории стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 20 мартаФутбол теряет последних героев из-за коронавируса. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:540
  • 20:21
    • В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы
  • 07:07
    • «Калев» досрочно завершил сезон в Единой лиге
  • 21:01
    • УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Белшина — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие