Сигурдссон: Не можем ни играть, ни нормально тренироваться

Исландский полузащитниквысказался о ситуации с пандемией коронавируса.

«Прежде всего хочу сказать, что это ужасная ситуация. Мы не можем ни играть, ни нормально тренироваться. Но эта пауза абсолютно оправданная, ситуация очень серьезная, и надо относиться к ней с пониманием.

Нужно заботиться о себе, соблюдать меры предосторожности. Очень надеюсь, вынужденный перерыв не затянется слишком уж надолго, и мы вновь сможем играть в футбол. С поддержанием физической формы нет никаких проблем. Тренерский штаб подготовил программу упражнений, которую каждый из нас ежедневно выполняет. У меня дома есть все необходимое для работы. Держу себя в форме.

Сложно ли психологически все время сидеть дома? Не думаю об этом. Раз надо — значит, будем делать так. Мы же не просто так на карантине. Еще раз скажу, ситуация серьезная, нужно быть предельно осторожными», — передает слова исландца BobSoccer. 0