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    Рами не собирается завершать карьеру в «Сочи» из-за коронавируса

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    Защитник «Сочи» Адиль Рами на своей странице в Instagram выступил с опровержением появившейся информации о том, что завершит карьеру в российском клубе из-за коронавируса.

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    «Всем привет. Сейчас я спокоен и уравновешен, но этим утром меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он, вероятно, претендует на то, что знает французский, но на самом деле ничего не понял из моего вчерашнего интервью для RMC Sport.

    Он сказал сегодня, что Адиль Рами закончит свою карьеру в "Сочи" из-за коронавируса. Это не соответствует реальности! Я этого не говорил! Что я сказал вчера на самом деле? Я не могу вернуться во Францию, чтобы увидеть моих сыновей и мою семью, потому что боюсь застрять где-то из-за карантина или проблем с самолетами. Я предпочитаю оставаться здесь, чтобы переждать это трудное время, связанное со вспышкой коронавируса. И вернуться на поле, чтобы сыграть в футбол в составе "Сочи".

    Не знаю, что я должен думать об этом журналисте. Но, пожалуйста, сейчас, как мне кажется, не лучшее время, чтобы привлекать к себе внимание, обманом пытаться набрать больше просмотров и улучшить статистику.

    Возможно, этот человек просто не понял верно мои слова. Но я лишь прошу о том, чтобы постараться быть немного добрее. Спасибо, ребята, простите за мой скромный английский. Я буду стараться держаться на позитиве и улыбаться. Это важнее. Пожалуй, это все. Делайте то, что важно для вас. Не нужно, пожалуйста, переиначивать мои слова, думая о хайпе. Целую вас! Берегите себя», — сказал Рами. 0

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