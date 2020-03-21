Малком: Был бы рад вернуться в «Барселону»

Бразильский вингер питерскогодал интервью, в котором не исключил возвращения в каталонскую. По его словам, он был бы рад вернуться в клуб.

«У меня были отличные отношения с тогдашним главным тренером "Барсы" Вальверде, он хороший тренер и человек. Он мне не объяснял, почему я не играл, но меня это не беспокоило. Мы профессионалы, это нормально.

Я никогда не бросал работать, если в "Барселоне" мне давали игровые минуты, то я показывал хороший футбол и помогал команде.

Никогда не знаешь, что будет завтра, но, возможно, в будущем я смогу вернуться в "Барселону". Был бы этому рад! Однако сейчас я думаю только о "Зените" », — приводит слова Малкома La Vanguardia.

«Зенит» заплатил за игрока 40 млн евро. В этом сезоне он сыграл за клуб 6 матчей, забив гол и отдав передачу. 0