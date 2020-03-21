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    Малком: Был бы рад вернуться в «Барселону»

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    Бразильский вингер питерского «Зенита» Малком дал интервью, в котором не исключил возвращения в каталонскую «Барселону». По его словам, он был бы рад вернуться в клуб.

    Малком
    Малком

    «У меня были отличные отношения с тогдашним главным тренером "Барсы" Вальверде, он хороший тренер и человек. Он мне не объяснял, почему я не играл, но меня это не беспокоило. Мы профессионалы, это нормально.

    Я никогда не бросал работать, если в "Барселоне" мне давали игровые минуты, то я показывал хороший футбол и помогал команде.

    Никогда не знаешь, что будет завтра, но, возможно, в будущем я смогу вернуться в "Барселону". Был бы этому рад! Однако сейчас я думаю только о "Зените" », — приводит слова Малкома La Vanguardia.

    «Зенит» заплатил за игрока 40 млн евро. В этом сезоне он сыграл за клуб 6 матчей, забив гол и отдав передачу. 0

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