Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швециирассказал о ситуации в городе на фоне пандемии коронавируса и о том, когда сможет вновь играть в футболе после серьезной травмы.

«Я не знаю, когда сезон возобновиться, но возможно мне удастся принять участие в матчах чемпионата. Я присоединился к команде и тренируюсь в полном объеме.

Я все еще чувствую, что не набрал оптимальную форму, но после такой длительной паузы нельзя вернуть кондиции быстро.

Отлично, что я уже сейчас могу столь многое. Надеюсь быть в форме, когда соревнования возобновятся.

В Краснодаре нет никакой паники из-за коронавируса. Нет карантина, и никого не заставляют сидеть дома. Можно гулять и жить нормальной жизнью.

В магазинах, правда, скупают туалетную бумагу и антисептики, но в целом все нормально», — приводит слова игрока «Советский спорт» со ссылкой на шведский телеканал SVT.

Напомним, что 11 июня прошлого года в отборочном матче Евро-2020 Испания — Швеция Классон получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок. В нынешнем сезоне 28-летний швед не сыграл ни одного матча. 0