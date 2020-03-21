КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахКоронавирус поставил футбол на паузу. Десять главных нерешенных вопросов
  • 21:41
    • УЕФА предложил три варианта завершения футбольного сезона
  • 20:44
    • СМИ: Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне
  • 20:21
    • В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы
  • 23:35
    • Нападающий «Вест Бромвича» переболел коронавирусом
  • 22:49
    • IIHF к 22 марта ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
    Все новости спорта

    Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью

    Футбол Краснодар РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о ситуации в городе на фоне пандемии коронавируса и о том, когда сможет вновь играть в футболе после серьезной травмы.

    Виктор Классон
    Виктор Классон

    «Я не знаю, когда сезон возобновиться, но возможно мне удастся принять участие в матчах чемпионата. Я присоединился к команде и тренируюсь в полном объеме.

    Я все еще чувствую, что не набрал оптимальную форму, но после такой длительной паузы нельзя вернуть кондиции быстро.

    Отлично, что я уже сейчас могу столь многое. Надеюсь быть в форме, когда соревнования возобновятся.

    В Краснодаре нет никакой паники из-за коронавируса. Нет карантина, и никого не заставляют сидеть дома. Можно гулять и жить нормальной жизнью.

    В магазинах, правда, скупают туалетную бумагу и антисептики, но в целом все нормально», — приводит слова игрока «Советский спорт» со ссылкой на шведский телеканал SVT.

    Напомним, что 11 июня прошлого года в отборочном матче Евро-2020 Испания — Швеция Классон получил тяжелую травму — разрыв крестообразных связок. В нынешнем сезоне 28-летний швед не сыграл ни одного матча. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кокорин и компания убрали конкурента «Зенита»
  • 15/03/2020 в 20:26
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Неман»
  • 1.94
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ислочь» оправдать статус фаворита против «Немана»?
  • «Ислочь» — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • Экспресс дня 21 марта. Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
  • Прервет ли «Сидней» серию поражений в матчах с «Уондерерс»?
  • «Вестерн Сидней» — «Сидней». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Сидней» Футбол Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболуВсе что нужно знать об одной из оставшихся в строю футбольных лиг 19/03/2020 в 20:580
  • 21:01
    • УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
  • 20:40
    • Российские футболисты и звезды шоу бизнеса — в Лиге «Париматч» по киберфутболу
  • 19:17
    • Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»
    Александер Чеферин Футбол Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФАПандемия коронавируса угрожает разрушить некоторые футбольные клубы 19/03/2020 в 13:510
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 01:34
    • Классон: В Краснодаре нет паники, можно жить нормальной жизнью
  • 01:20
    • Гетце намерен летом уйти из «Боруссии»
  • 00:57
    • Малком: Первые 5 месяцев в России были худшими в жизни
    Месси и компания выиграли от паузы в Примере Футбол Примера: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? 19/03/2020 в 09:320
  • 17:28
    • Серия А рассмотрит вариант с сокращением зарплат футболистам
  • 14:49
    • Чемпионат Белоруссии могут приостановить 23 марта
  • 00:49
    • Федерация плавания США просит отложит Олимпиаду из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие