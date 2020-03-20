Юран: Не сомневаюсь, что Кокорин вернется в сборную

Экс-игрок «Спартака»поделился мнением об игре нападающего «Зенита», выступающего зана правах аренды.

«Саша — молодец. Нравится мне как нападающий. Он умеет решить исход матча, сыграть нестандартно, поставить в тупик защитников.

Здорово, что Кокорин не сломался в сложившейся ситуации, пошел в "Сочи".

Ну да, человек оступился. Но не настолько, чтобы добивать его до конца! Я реально очень радуюсь за него.

Мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл в хорошем европейском клубе. В Германии или Англии. Уверен, там не потеряется.

У Дзюбы и Кокорина зеркальная ситуация. Манчини не видел Артема в "Зените", и тот ушел в "Арсенал".

В итоге все доказал, вернулся в сборную, выстрелил на чемпионате мира. Тогда Станислав Черчесов не закрыл для него дверь в национальную команду.

Сегодня такая же история с Кокориным. Он сделал шаг назад, поехал в "Сочи". Но я не сомневаюсь, что вернется в сборную. Сейчас Кокорин идет по пути Дзюбы.

Полагаю, у Дзюбы просто не было предложения от серьезного клуба. Артем парень амбициозный. Какой смысл в таком возрасте уходить из "Зенита" в середняк?

Там он, возможно, потеряется. Партнеры не те, не та полузащита. Молодым форвардам в Европе помогают, а от сложившихся сразу ждут голов. Рискованно…» — сказал Юран «Спорт-Экспрессу». 0