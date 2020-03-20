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    Пеле рассказал о своем состоянии здоровья

    Футбол Латинская Америка
    Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг предположения, что его здоровье ухудшается на фоне перенесенных осложнений после операции на бедре.

    79-летний бразилец также опроверг, что находится в депрессии.

    «Депрессия? Не знаю, возможно, меня неправильно поняли. В последние два года у меня были проблемы — операция на бедренной кости.

    Обо мне начали волноваться, и я действительно ценю это, но потом они придумали, что я был в депрессии. После всего, что я сделал в спорте, я в порядке. Я поправляюсь», — приводит слова Пеле CNN Brasil.

    Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии и лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 77 голами. 0

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