Пеле рассказал о своем состоянии здоровья

Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг предположения, что его здоровье ухудшается на фоне перенесенных осложнений после операции на бедре.

79-летний бразилец также опроверг, что находится в депрессии.

«Депрессия? Не знаю, возможно, меня неправильно поняли. В последние два года у меня были проблемы — операция на бедренной кости.

Обо мне начали волноваться, и я действительно ценю это, но потом они придумали, что я был в депрессии. После всего, что я сделал в спорте, я в порядке. Я поправляюсь», — приводит слова Пеле CNN Brasil.

Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии и лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 77 голами. 0