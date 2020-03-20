КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеЖажда скорости. Самые быстрые футболисты в FIFA 20
  • 20:44
    • СМИ: Сетьен будет тренером «Барселоны» в следующем сезоне
  • 20:21
    • В Госдуме хотят ограничить трансферы спортсменов в иностранные клубы
  • 21:01
    • УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
  • 19:17
    • Шестикратный победитель Супербоула Том Брэди стал игроком «Тампа-Бэй»
  • 17:28
    • Серия А рассмотрит вариант с сокращением зарплат футболистам
    Все новости спорта

    Ари: После расизма в адрес Халка и Роберто Карлоса в сборной России появился темнокожий

    Футбол Сборная России Футбол России Краснодар Локомотив РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Краснодара» Ари поделился эмоциями от попадания в состав сборной России.

    «Я был удивлен, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: "Конечно". Это была моя мечта.

    Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушел из сборной. Я подумал: "Ну что за твою мать… И что теперь?"

    У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешел в "Локомотив", взял Кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную.

    После всего, что я прошел в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной.

    Я сломал барьер. Россия — огромная страна. А тут черный из Сеара, продавец фруктов», — приводит слова Ари «Чемпионат» ссылкой на YouTube-канал журналиста Райана Сантоса. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
  • Вчера в 20:58
    •
  • Прогноз
  • «Вестерн Сидней» — «Сидней»
  • 1.55
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как примет команда Гуренко дебютантов белорусской «вышки»?
  • «Динамо» Минск — «Рух» Брест. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • Экспресс дня 21 марта. Прогноз и ставки
  • 3.02
    •
  • Прервет ли «Сидней» серию поражений в матчах с «Уондерерс»?
  • «Вестерн Сидней» — «Сидней». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александер Чеферин Футбол Выживем вместе или падем поодиночке. Финансы — главная проблема УЕФАПандемия коронавируса угрожает разрушить некоторые футбольные клубы Вчера в 13:510
  • 20:40
    • Российские футболисты и звезды шоу бизнеса — в Лиге «Париматч» по киберфутболу
  • 16:38
    • Аджоев: Налоговые каникулы — сказочное решение
  • 15:53
    • Немецкий вирусолог: Нынешний футбольный сезон нереально завершить
    Месси и компания выиграли от паузы в Примере Футбол Примера: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 09:320
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Ислочь» отойти от кубковых сражений с чемпионом?
  • 3.02
    •
  • 21:18
    • Ари: После расизма в адрес Халка и Роберто Карлоса в сборной России появился темнокожий
  • 20:54
    • Алаба хочет покинуть «Баварию», им интересуются «Барса» и «Реал»
  • 20:00
    • «Лейпциг» вернулся к тренировкам
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 19 мартаОтменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:560
  • 11:43
    • Бах: Отмена Игр-2020 не стоит на повестке дня
  • 11:14
    • Член НОК Японии призвал перенести Олимпиаду-2020
  • 09:55
    • Бой Джошуа и Пулева будет перенесен
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч Вестерн Сидней — Сидней
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Витебск — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие