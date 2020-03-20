Ари: После расизма в адрес Халка и Роберто Карлоса в сборной России появился темнокожий

Нападающий «Краснодара» Ари поделился эмоциями от попадания в состав сборной России.

«Я был удивлен, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: "Конечно". Это была моя мечта.

Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушел из сборной. Я подумал: "Ну что за твою мать… И что теперь?"

У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешел в "Локомотив", взял Кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную.

После всего, что я прошел в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной.

Я сломал барьер. Россия — огромная страна. А тут черный из Сеара, продавец фруктов», — приводит слова Ари «Чемпионат» ссылкой на YouTube-канал журналиста Райана Сантоса. 0