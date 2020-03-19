КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохаммед СалахОт Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов Европы
  • 01:07
    • Япония получит Олимпийский огонь без гостей, зрителей и журналистов
  • 01:01
    • Прядкин: Решение одно — чемпионат надо доиграть
  • 21:23
    • Де Брюйне — игрок сезона в АПЛ
  • 17:51
    • СМИ: РПЛ могут приостановить до середины мая
  • 17:16
    • Три английских клуба интересуются нападающим ЦСКА
    Все новости спорта

    Президент Ла Лиги: Планируется, что сезон в Европе будут возобновлен в середине мая

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол ИспанииКоронавирус в спорте Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, когда может быть возобновлен чемпионат Испании и другие футбольные соревнования.

    Хавьер Тебас
    Хавьер Тебас

    В испанской Примере было сыграно 27 туров из 38.

    «Планируется, что все лиги Европы будут возобновлены в середине мая. Все чемпионаты.

    Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Возможно, возобновление произойдет раньше, но это тот срок, который мы держим в уме.

    Будут ли проходить матчи при пустых трибунах или со зрителями зависит от органов здравоохранения в каждой отдельной стране.

    То же самое касается и еврокубков. Мы попытаемся возобновить все турниры, выработать совместное решение для всех. Нельзя решить вопрос только с Испанией», — рассказал Тебас в интервью газете Marca.

    УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год, заявив о том, что европейский клубный сезон должен быть завершен до 30 июня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 10-16 марта
  • 16/03/2020 в 21:17
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ
  • 2.07
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как БАТЭ стартует в чемпионате Белоруссии?
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?
  • Экспресс дня 19 марта. Прогноз и ставки
  • 2.61
    •
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не сможет обыграть «Шахтер»?
  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лацио» Индзаги — главный неудачник остановки сезона Серии А Футбол Серия А: Главные счастливчики и неудачники коронавирусаКому на руку остановка сезона, а кому — нет? Вчера в 07:030
  • 00:42
    • «Кальяри» возобновит тренировки 23 марта
  • 22:40
    • В Италии и Испании хотят отсрочить завершение турниров
  • 22:10
    • Трент — лучший игрок «Ливерпуля» в феврале
    Евро-2020 Футбол Евро-2021. УЕФА перенес чемпионат Европы-2020 на годВсе подробности переноса чемпионата Европы по футболу из-за пандемии коронавируса 17/03/2020 в 22:190
  • Экспресс дня

  • Сможет ли БАТЭ одержать третью подряд победу в новом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 01:52
    • Президент Ла Лиги: Планируется, что сезон в Европе будут возобновлен в середине мая
  • 01:43
    • Прядкин: Мы решили, что переносить матчи в другие регионы неправильно
  • 01:24
    • Куртинайтис: Все в «Химках» очень хотят доиграть этот сезон до конца
    Пустой стадион «Бохума» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 17 мартаКоронавирус добрался и до российского спорта. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 02:010
  • 21:49
    • «Ман Сити» собирается продлить контракт с Рахимом Стерлингом
  • 16:19
    • Клубы из Манчестера хотят купить полузащитника «Атлетико»
  • 16:05
    • Права на показ РПЛ хотят купить балканские страны
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.07
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Экспресс дня 19 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Шахтер — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие