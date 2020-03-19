Семак: Решение передвинуть Евро-2020 — правильное

Главный тренерподелился своими мыслями касательно переноса Евро-2020 и приостановке российской Премьер-лиги.

«Решение передвинуть Евро-2020 — правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность, надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.

Что касается предложения Федуна закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице, то на данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран, есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так.

Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже», — цитирует Семака «Чемпионат». 0