КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сидней»Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
  • 21:11
    • Нападающий «Ювентуса» сбежал из карантина в Аргентину
  • 16:33
    • Возобновление АПЛ отложено до 30 апреля
  • 21:19
    • Семак: Решение передвинуть Евро-2020 — правильное
  • 20:54
    • До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону
  • 17:49
    • Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Семак: Решение передвинуть Евро-2020 — правильное

    Футбол РПЛ Футбол России Зенит Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своими мыслями касательно переноса Евро-2020 и приостановке российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Решение передвинуть Евро-2020 — правильное, потому что его действительно можно передвинуть. А вот чемпионаты переносить некуда, и если будет возможность, надо доигрывать. А дальше готовиться к следующему сезону.

    Что касается предложения Федуна закончить сезон РПЛ и распределить места согласно таблице, то на данный момент вероятность того, что чемпионат будет доигран, есть. Мы хотим играть, хотелось бы, чтобы было именно так.

    Если брать мои личные ощущения, 10 апреля мы не начнём. Более оптимистичное ожидание — конец апреля или начало мая. Главное, чтобы не было хуже», — цитирует Семака «Чемпионат». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ
  • 16/03/2020 в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс»
  • 2.55
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как БАТЭ стартует в чемпионате Белоруссии?
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сократит ли «Ньюкасл Джетс» отставание от зоны плей-офф?
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Мельбурн Сити» с аутсайдером сыграет результативно?
  • «Централ Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 19 мартаОтменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 20:080
  • 20:02
    • MLS намерена продолжить турнир 10 мая
  • 15:17
    • Умарк назвал слова в шведской прессе «фантазией журналиста»
  • 14:40
    • СМИ: Рассматривается реальный вариант переноса ОИ-2020
    Мохаммед Салах Футбол От Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов ЕвропыДесятка самых дорогостоящих команд Европы, а также их наиболее ценные активы Вчера в 15:000
  • Экспресс дня

  • «Динамо» Брест начнет защиту титула с победы?
  • 2.85
    •
  • 19:14
    • Хеведес: Чемпионат России приостановлен, но мы тренируемся. Безумие
  • 18:51
    • Кудряшов: Отменили рукопожатия, избегаем мест скопления людей
  • 18:33
    • Юран: Ведем себя иначе, ситуация с вирусом уже не смешная
    Объявление о закрытии на «Альянц-Арене» в Мюнхене Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 18 мартаКоронавирус впервые в истории заставил перенести чемпионат Европы по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:360
  • 14:16
    • Флойд Мейвезер может отменить возвращение на ринг
  • 14:01
    • Федун предложил отменить или приостановить ФФП
  • 10:30
    • UFC сделал официальное заявление по бою Нурмагомедова и Фергюсона
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Прогноз на матч Централ Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Завтра в 09:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Брисбен Роар — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.85
  • Экспресс дня 20 марта
  • Завтра в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сивасспор — Денизлиспор
  • Футбол
  • Послезавтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие