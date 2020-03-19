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    Малком: Настроен играть до самого финиша и завершить сезон победами и трофеями

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    Форвард «Зенита» Малком поделился мнением о вспышке коронавируса.

    Малком
    Малком

    «Нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой. Но все мы должны заботиться о себе и друг о друге, потому что это важно, в первую очередь, не для нас, молодых, а для людей в возрасте.

    Для них этот вирус представляет наибольшую опасность, мы должны с уважением относиться к этому. И должны оставаться дома!

    Повторюсь, для пожилых людей эта болезнь опаснее всего, так что каждый должен внести свой вклад в борьбу с ней и не подвергать лишнему риску остальных.

    У меня есть определенные трудности, связанные с этой паузой, ведь я только-только вернулся на поле, вновь почувствовал атмосферу игры, поддержку болельщиков "Зенита" и города, азарт.

    Сложно опять делать перерыв во всем этом. Но для меня нет никакой проблемы в том, чтобы закончить турнир чуть позже, в мае-июне я настроен играть все матчи до самого финиша и завершить сезон победами и трофеями.

    Такие же, как и все вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя.

    А еще лучше — остаюсь дома. Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас!», — цитирует Малкома официальный сайт клуба.

    По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 222 643 человек. Умерших — 9 115, выздоровевших — 84 506.

    В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия. 0

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