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    Гюндоган: В «Ман Сити» я перешел из-за Гвардиолы

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что перешел в стан «горожан» в 2016 году из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

    Илкай Гюндоган
    Илкай Гюндоган

    «Гвардиола является одной из основных причин, почему я подписал контракт с Манчестер Сити в 2016 году и почему я продлил свой контракт в прошлом году»,

    «У Пепа очень много харизмы, что всегда заставляет вас отдавать более 100 процентов не только в матчах, но и на тренировках. Его способ понимания игры также идеально подходит моему стилю», — сказал Гюндоган Marca.

    В 2016 году немец перешел в «Манчестер Сити» за 27 миллионов евро, завоевав семь различных трофеев в составе команды, в том числе став чемпионом АПЛ (2018-2019). 0

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