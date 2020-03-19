Гюндоган: В «Ман Сити» я перешел из-за Гвардиолы

Полузащитникзаявил, что перешел в стан «горожан» в 2016 году из-за главного тренера команды

«Гвардиола является одной из основных причин, почему я подписал контракт с Манчестер Сити в 2016 году и почему я продлил свой контракт в прошлом году»,

«У Пепа очень много харизмы, что всегда заставляет вас отдавать более 100 процентов не только в матчах, но и на тренировках. Его способ понимания игры также идеально подходит моему стилю», — сказал Гюндоган Marca.

В 2016 году немец перешел в «Манчестер Сити» за 27 миллионов евро, завоевав семь различных трофеев в составе команды, в том числе став чемпионом АПЛ (2018-2019). 0