Английская федерация футбола выделила финансовую помощь клубам

Английская федерация футбола (EFL) намерена помочь профессиональным клубам в финансовых трудностях, связанных с приостановкой сезона из-за коронавируса. Выделенная сумма — 50 миллионов фунтов стерлингов.

Деньги будут распределены по 72 клубам, выступающим в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2. Сумма включает в себя досрочное погашение премиальных выплат игрокам.

Клубы также смогут подать заявку на беспроцентный кредит на сумму в 584 тысяч фунтов для Чемпионшипа, 183 тысяч для клубов Лиги 1 и 120 тысяч — для Лиги 2.

Ранее появилась информация, что большинство руководителей клубов Чемпионшипа высказались за то, чтобы полностью доиграть текущий сезон. 0