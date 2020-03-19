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    Английская федерация футбола выделила финансовую помощь клубам

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    Английская федерация футбола (EFL) намерена помочь профессиональным клубам в финансовых трудностях, связанных с приостановкой сезона из-за коронавируса. Выделенная сумма — 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Английская федерация футбола выделила финансовую помощь клубам
    Английская федерация футбола выделила финансовую помощь клубам

    Деньги будут распределены по 72 клубам, выступающим в Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2. Сумма включает в себя досрочное погашение премиальных выплат игрокам.

    Клубы также смогут подать заявку на беспроцентный кредит на сумму в 584 тысяч фунтов для Чемпионшипа, 183 тысяч для клубов Лиги 1 и 120 тысяч — для Лиги 2.

    Ранее появилась информация, что большинство руководителей клубов Чемпионшипа высказались за то, чтобы полностью доиграть текущий сезон. 0

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