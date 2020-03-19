Агент: Думбия заинтересован в возвращении в Россию

Агент Жан-Бернар Бейтризон, представляющий форварда «Сьона» Сейду Думбия, рассказал о возможности перехода своего клиента в клуб РПЛ.

Ранее президент «Сьона» предложил в одностороннем порядке урезать зарплаты футболистам до 11 700 евро на время приостановки чемпионата из-за коронавируса. Думбия, как и многие ведущие игроки, не согласился с этим.

«Все контракты с ведущими игроками расторгнуты, в том числе с Сейду. Он был бы заинтересован в возвращении в Россию», — сообщил Бейтризон ТАСС.

В текущем сезоне 32-летний ивуариец провел 15 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых забил 5 голов.

Думбия уже выступал в России за ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом РПЛ, а также двукратным обладателем Кубка страны. 0