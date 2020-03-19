Деспотович: Думаю, коронавирус дойдет и до Оренбурга

Форвард «Оренбурга»высказался о ситуации с коронавирусом в России.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В России подвержено 200 случаев, скончался один человек.

«Всем скучно без футбола. Нам дали пять дней выходных. Каждый занимается дома, в тренажерном зале. Пока никто точно не знает, продолжится ли чемпионат.

В Оренбурге остались только легионеры, все остальные улетели по домам. Надеемся, что все быстро пройдет, и будем дальше спокойно жить.

Пока в Оренбурге все нормально, ни одного зараженного. Но думаю, что это дойдет и сюда. Если будет карантин, то это будет большой проблемой.

Без футбола нам тяжело, придется заново набирать форму», — сказал Деспотович «Чемпионату». 0