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    Буффон: Два года назад я мог завершить карьеру

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    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем переходе в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года и последующем возвращении в туринский клуб.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Возвращение в "Ювентус" было естественным. В конце концов, я провел замечательный год в Париже, и должен сказать, что он нужен был мне, чтобы освободиться от зависимости.

    Но очевидно, что я постоянно был на связи с президентом клуба, спортивным директором и старыми друзьями. Так что я провел сезон за границей без перерезания пуповины.

    Не знаю, что будет в следующем сезоне, но это правда, что два года назад я практически завершил карьеру, и затем случилось то, что случилось», — цитирует Буффона Goal.

    Отмечается, что «Ювентус» намерен продлить контракт с 42-летним ветераном. 0

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