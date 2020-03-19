Буффон: Два года назад я мог завершить карьеру

Голкиперрассказал о своем переходе влетом 2018 года и последующем возвращении в туринский клуб.

«Возвращение в "Ювентус" было естественным. В конце концов, я провел замечательный год в Париже, и должен сказать, что он нужен был мне, чтобы освободиться от зависимости.

Но очевидно, что я постоянно был на связи с президентом клуба, спортивным директором и старыми друзьями. Так что я провел сезон за границей без перерезания пуповины.

Не знаю, что будет в следующем сезоне, но это правда, что два года назад я практически завершил карьеру, и затем случилось то, что случилось», — цитирует Буффона Goal.

Отмечается, что «Ювентус» намерен продлить контракт с 42-летним ветераном. 0