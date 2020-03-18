Шалимов: До 22 марта «Ахмат» проводит по одной тренировке в день

Главный тренер грозненского «Ахмата»рассказал, как проходят тренировки команды после приостановки Российской Премьер-лиги на фоне пандемии коронавируса.

«До 22 марта проводим по одной тренировке в день, в воскресенье сыграем двусторонний матч. Затем дадим игрокам два выходных дня, но команда остается в Грозном, никто никуда не уезжает.

После выходных продолжим работу в недельном цикле — пять дней тренируемся, на шестой играем, либо с молодежной командой, либо двусторонку, потом день выходной.

В таком режиме будем работать до 10 апреля, после чего будем строить дальнейшие планы», — сказал Шалимов клубной пресс-службе.

Ранее стало известно, что «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Динамо», «Уфа», «Арсенал», «Рубин» и «Урал» приостановили тренировки из-за угрозы коронавируса. 0