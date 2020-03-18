СМИ: Месси не останется в «Барселоне» без подписания Неймара

Нападающийготов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда, который сейчас защищает цвета, сообщает El Confidencial.

По данным источника, аргентинец несчастлив в клубе. Его не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка Эрнесто Вальверде, с которым у него были дружеские отношения. Единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе, это возвращение Неймара, вместе с которым он играл с 2013 по 2017 год.

Месси является воспитанником «Барселоны». В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. Его нынешний договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

Неймар хотел вернуться в «Барсу» прошлым летом, но клубы не смогли договориться. 0