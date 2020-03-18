Абрамович предоставил отель на стадионе «Челси» для медработников

Владелец «Челси»предоставил отель на стадионе команды «Стэмфорд Бридж» для сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Расходы за проживание сотрудников NHS будет нести сам Абрамович. Отель будет предоставлен медикам на два месяца, но этот срок может быть пересмотрен.

Количество номеров для сотрудников NHS еще не определено, но потенциально весь отель может быть предоставлен для их нужд.

Данное решение принято, так как многие медицинские сотрудники работают в увеличенные смены из-за ситуации с коронавирусом и не могут добраться домой, или им приходится проделывать длительный путь на работу. 0