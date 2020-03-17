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    Широков: «Краснодар» в жизни ничего не выиграет, только если случайно

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    Бывший капитан сборной России Роман Широков после поражения «Краснодара» от «Сочи» (0:2) в 22-м туре Российской премьер-лиги заявил, что у краснодарской команды нет менталитета победителей.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «29 туров "Краснодар" может идти 1-м и все равно опустится на 4-е место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть?

    "Краснодар" — команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выиграют, только если случайно.

    Он может стать чемпионом, но фундаментального там ничего нет, поверьте мне. Там менталитет как раз краснодарский, они не верят, что сами кого-то могут обыграть. Поэтому такие матчи [как с "Сочи"] случаются.

    У "Краснодара" был костяк победителей в 2015-16 годах, но они его потихонечку тоже [убрали].

    Я один раз присутствовал на собрании, и вот классификация игроков Сергея Николаевича [Галицкого] подходит под "Краснодар".

    Он сказал, что команды, которые хотят выигрывать, — это голодные волки, а они [футболисты "Краснодара"] хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают.

    Отсутствие Камболова, Классона, Кабелла, Вильены, Спайича? Классон, да. А остальные что могут выиграть? Хорошо, что Спаийча нет, а то они бы и до этого проиграли», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

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