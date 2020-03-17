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    «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

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    Мадридский «Реал» готов расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом в ближайшее трансферное окно.

    Гариет Бэйл
    Гариет Бэйл

    Испанский клуб даже готов позволить 30-летнему валлийцу уйти в качестве свободного агента, утверждает Marca.

    «Реал» не хочет платить Бэйлу большую зарплату, так как он часто находится в лазарете команды. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. «Сливочные» должны выплатить ему еще около 70 миллионов евро.

    По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле 17 раз и отметился 2 голами и 2 передачами. 0

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