«Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

Мадридскийготов расстаться с нападающимв ближайшее трансферное окно.

Испанский клуб даже готов позволить 30-летнему валлийцу уйти в качестве свободного агента, утверждает Marca.

«Реал» не хочет платить Бэйлу большую зарплату, так как он часто находится в лазарете команды. Контракт игрока с клубом истекает летом 2022 года. «Сливочные» должны выплатить ему еще около 70 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле 17 раз и отметился 2 голами и 2 передачами. 0