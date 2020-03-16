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    Семин: Досрочно завершить сезон? Хотелось бы еще повоевать

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инициативу владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно закончить нынешний розыгрыш РПЛ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    «Леонид Арнольдович очень уважаемый, конкретный человек. Он один из руководителей нашего футбола.

    Мне сложно тут что-то комментировать. Как посчитают нужным, так мы и будем действовать. Я не готов сейчас оценивать ситуацию.

    Я люблю, когда "Локомотив" в упорной, тяжелейшей борьбе завоевывает свои места. Вторые, третье, четвертые, первые. Мне бы хотелось еще повоевать.

    В чемпионской ли гонке "Локомотив"? Думаю, у нас чересчур мало шансов. "Зенит" хорош», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

    После 22 туров «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков. 0

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