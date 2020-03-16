Кудряшов отдал голевой пас за «Антальяспор»

обыгралв домашнем матче 26-го тура чемпионата Турции — 1:0.

Федор Кудряшов twitter.com/antalyaspor 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Единственный мяч хозяева провели на 81-й минуте, голевой пас в эпизоде с голом отдал защитник сборной России Федор Кудряшов.

Также в составе победителей вышел чемпион мира Лукас Подольски, который получил желтую карточку, а в добавленное ко второму тайму время был заменен на экс-хавбека «Локомотива» Дельвина Ндинга.

Из-за эпидемии коронавируса игра прошла без зрителей.

В турнирной таблице «Антальяспор» поднялся на 11-е место, «Сивасспор» остался четвертым, упустив шанс обойти «Галатасарай». 0