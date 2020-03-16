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    Президент «Урала»: Давайте зачеркнем этот чемпионат и начнем новый в таком же составе

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна досрочно закончить нынешний розыгрыш РПЛ в связи с распространением коронавирусной инфекции.

    Григорий Иванов
    Григорий Иванов

    «Ну, а как к этому относиться? Давайте зафиксируем, я не против. Но следующий чемпионат нужно начинать в этом же составе.

    Никто не должен вылетать. Сейчас у нас внизу сложная ситуация, поэтому вылет каких-то команд будет несправедливым. Завтра у нас совещание, будем думать.

    У "Урала" хорошая ситуация — мы в середине таблицы, так что для нас даже хорошо, что так всё закончится. Но я так не могу.

    У нас ведь есть еще другие команды, которые тоже боролись и играли. И у них есть шанс. Всё это как-то не по спортивному.

    Мы понимаем, что нынешние лидеры и попадут в еврокубки, но другие должны остаться. Давайте зачеркнем этот и начнем новый чемпионат с этими же командами.

    Да, мы потеряли год, но это будет справедливо, — сказал Иванов "Спорт-Экспрессу".

    Напомним, что после 22-го тура РПЛ в турнирной таблице лидирует петербургский "Зенит", на счету которого 50 очков. Следом идет "Локомотив", отстающий на 9 очков.

    "Урал" располагается на 10-м месте (25 очков).

    Руководство РПЛ примет решение о дальнейшем порядке проведения чемпионата на общем собрании клубов 17 марта. 0

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