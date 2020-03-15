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    Ротенберг: Приблизил ли «Сочи» «Зенит» к чемпионству? Ну я же питерец

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    Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказал мнение о победе его команды над «Краснодаром» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата России.

    Борис Ротенберг
    Борис Ротенберг

    «Вы знаете, я сегодня увидел именно команду. Ребята бились. Один за всех и все за одного. Это главная наша победа. У нас есть коллектив. Это здорово!

    Будем играть дальше. У нас каждый матч как финал. Я не оглядываюсь назад. Смотрю только вперед, не считаю расклады.

    Оправдывает ли себя приглашение Кокорина? Вы же все сами видите. Саня — очень неординарный, талантливый футболист. Он нам помогает, взбудоражил ребят. Команда сплотилась вокруг него, это очень важно.

    Кокорин — игрок "Зенита", у нас он выступает на правах аренды. Все права на него у питерского клуба. А что будет летом? Будет время — будет пища.

    Помогли "Зениту" сделать уверенный шаг к чемпионству? Ну я же питерец (смеется). Вы же знаете, из какого я города?

    Не знаю, будет ли прерван чемпионат России. Не мне решать. Хотелось бы, чтобы этот сезон был закончен каким-то образом. Но здесь уже много факторов.

    Это уже не спортивная тема, на первый план выходит здоровье. Поэтому мне сложно сейчас ответить на ваш вопрос», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс». 0

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