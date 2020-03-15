Гендиректор «Зенита»: Могли забить «Уралу» минимум 12 голов

Генеральный директорсчитает, что питерская команда могла забить ещё больше голов в ворота(7:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что в двух предыдущих матчах в РПЛ «Зенит» сыграл вничью со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» и «Уфой». 0