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    Гендиректор «Зенита»: Могли забить «Уралу» минимум 12 голов

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что питерская команда могла забить ещё больше голов в ворота «Урала» (7:1) в матче 22-го тура РПЛ.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Это отражение того, как команда серьезно готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артем Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.

    Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно», — цитирует Медведева ТАСС.

    Напомним, что в двух предыдущих матчах в РПЛ «Зенит» сыграл вничью со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» и «Уфой». 0

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