Матвеев: Оба матча «Краснодар» начал плохо

Тренер «Краснодара»после матча 22-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:2).

«Оба тайма начали плохо. Такое плохое начало таймов стоило победы. "Сочи" играет очень плотно в обороне, много моментов не бывает.

Мы имели моменты, должны были их реализовывать, но не смогли, поэтому такой результат.

Мы готовы были к любому развитию. Так сложилась игра. Плохо, что оба тайма начали так неактивно. Повторюсь, это стоило нам победы.

Почему сегодня не получилось переломить ход встречи? Наверное, качество поля. Оно было не таким быстрым, чтобы расшатать плотную оборону.

Нужно играть быстрее. Поле не позволяло, плюс соперник был хорошо мотивирован и хорошо построил оборону.

Мотивация "Сочи" не стала неожиданностью. Сейчас так каждая игра. Два лифта и вверху и внизу. Любая осечка может стоить трех-четырех мест.

Здесь все команды настраиваются серьезно. Мотивация сильная у всех. Не стал бы тут кого-то выделять.

Ничего особенного не сказали после матча. Проиграли. Понятно. что настроение не самое лучшее. На этом жизнь не заканчивается, надо смотреть вперед и работать», — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0