КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футбол на карантинеСпорт vs коронавирус. Хроника 15 марта
  • 18:29
    • ЦСКА разошелся миром с «Уфой»
  • 18:08
    • Мамаев остался в запасе «Ростова» на матч с «Локо»
  • 15:57
    • «Краснодар» на выезде проиграл «Сочи»
  • 15:33
    • Молдавия может отменить контрольный матч с Россией из-за коронавируса
  • 18:44
    • Кокорин: Во всем мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?
    Все новости спорта

    Кокорин: Во всем мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?

    Футбол Сочи Краснодар РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился ощущениями от матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0) в свете эпидемии коронавируса.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Напомним, что встреча проходила без болельщиков.

    «При пустых трибунах играл на сборах если только (смеется).

    Это, безусловно, чувствуется, можно прочитать соперника, что-то услышать. Также и они нас слышат. Неприятно, конечно, что такие крутые стадионы у нас пустые.

    Я уверен, что сегодня должен был быть полный стадион, аншлаг. "Краснодар" тоже всем интересен. Не знаю, что будет в связи с последними событиями, но мы всех ждем.

    Боимся ли, что чемпионат остановят? Мы на 11-м месте, поэтому не боимся. Нам сейчас рекомендуют чаще мыть руки, меньше заходить в публичные места.

    Но мы даже по графику не можем себе позволить куда-то пойти. Хватает сил только доехать до дома и восстанавливаться.

    Все приостановили чемпионаты, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире одно, а у нас другое.

    Может и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия.

    Если матч с "Ростовом" не состоится — ничего страшного. Значит увидимся с Пашей [Мамаевым] попозже, когда-то же эти матчи нужно будет доиграть», — сказал Кокорин «Чемпионату». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылета
  • 12/03/2020 в 13:49
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Локомотив»
  • 3.20
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выйдет победителем в битве за третье место?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • «Гезтепе» прервет серию без побед?
  • «Гезтепе» — «Ризеспор». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?
  • Экспресс дня 16 марта. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Джордан Ларссон Футбол «Спартак» стремится вверх. Но играет как аутсайдер«Красно-белые» с трудом обыграли «Оренбург» Вчера в 20:180
  • 15:49
    • Экс-защитник «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
  • 11:05
    • Бой Хабиба и Фергюсона состоится, заявил глава UFC
  • 09:33
    • Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
    Коронавирус парализовал футбол Футбол УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросыПандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе Вчера в 15:070
  • Экспресс дня

  • «Тамбов» и «Крылья Советов» много не забьют?
  • 2.28
    •
  • 19:31
    • «Торпедо» сыграло вничью с «Текстильщиком»
  • 19:20
    • Гончаренко рад великолепной игре в защите
  • 19:08
    • Умарк предложил сократить оставшиеся раунды плей-офф КХЛ до одного матча
    Зурико Давиташвили Футбол Слуцкий открыл счет победам с «Рубином». Команда покинула зону вылетаПресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Рубин» 01:110
  • 17:38
    • Федотов: С такой классной командой, как «Краснодар», нельзя расслабляться
  • 17:26
    • «Чайка» поделила очки с «Авангардом»
  • 16:59
    • Ротенберг: Приблизил ли «Сочи» «Зенит» к чемпионству? Ну я же питерец
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Экспресс дня 16 марта
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гезтепе — Ризеспор
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие