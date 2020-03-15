Кокорин: Во всем мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?

Нападающий «Сочи»поделился ощущениями от матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:0) в свете эпидемии коронавируса.

Напомним, что встреча проходила без болельщиков.

«При пустых трибунах играл на сборах если только (смеется).

Это, безусловно, чувствуется, можно прочитать соперника, что-то услышать. Также и они нас слышат. Неприятно, конечно, что такие крутые стадионы у нас пустые.

Я уверен, что сегодня должен был быть полный стадион, аншлаг. "Краснодар" тоже всем интересен. Не знаю, что будет в связи с последними событиями, но мы всех ждем.

Боимся ли, что чемпионат остановят? Мы на 11-м месте, поэтому не боимся. Нам сейчас рекомендуют чаще мыть руки, меньше заходить в публичные места.

Но мы даже по графику не можем себе позволить куда-то пойти. Хватает сил только доехать до дома и восстанавливаться.

Все приостановили чемпионаты, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире одно, а у нас другое.

Может и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия.

Если матч с "Ростовом" не состоится — ничего страшного. Значит увидимся с Пашей [Мамаевым] попозже, когда-то же эти матчи нужно будет доиграть», — сказал Кокорин «Чемпионату». 0