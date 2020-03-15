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    Кокорин: Очень тяжелая игра и очень важная победа

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    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин оценил игру команды в матче 22-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:0).

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Не знаю насколько вдохновенная, но тяжелая игра, тяжелое поле. Наверное, "Краснодар" не привык к таким условиям. Хотя и нам поле мешало.

    По игре "Сочи" нужно отдать должное. Максимальный настрой, куча моментов. Очень тяжелая игра и очень важная победа.

    Четвертую игру подряд на этом поле играем. Привыкли, наверное. Правда, дождь пошел сильный, газон тяжелый был. Возможно, это тоже нам на руку сыграло.

    План на игру был именно такой. "Краснодар" хорош во владении. Так что максимально старались прессинговать их, чтобы не давать играть через центр», — сказал Кокорин в эфире «Матч Премьер». 0

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