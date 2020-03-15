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    Бос о Хаверце: Это будет трансфер на 100 млн евро

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    Петер Бос, наставник «Байера», дал интервью, в котором он поделился своим мнением о молодом 20-летнем полузащитнике команды Кае Хаверце. Он считает, что клубу не удастся удержать футболиста в конце сезона.

    Кай Хаверц
    Кай Хаверц

    «Каю 20 лет, но это уже его четвертый сезон в Бундеслиге. Это говорит о многом. Все в Германии считают его вундеркиндом. Он из Аахена, тут с восьми лет. С ним приятно работать, он умный. Он также играет на пианино.

    Мы продали его приятеля Юлиана Брандта дортмундской "Боруссии" прошлым летом. Хаверц внезапно стал еще более привлекательным для других клубов.

    Ему через многое пришлось пройти незадолго до зимнего перерыва. Мы проиграли дерби в Кельне, а через три дня дома проиграли "Герте". Внезапно весь стадион освистывал его. Он был опустошен. "Почему люди ненавидят меня?" Но ему всего лишь 20 лет, и вы объясняете: "Они тебя не ненавидят, просто так оно и бывает".

    Во время зимнего перерыва мы показали ему кадры, где видно, что он недостаточно часто играл в штрафной соперника. Теперь он делает это чаще. И количество голов и передач взлетело до небес.

    Мы не сможем сохранить его до следующего лета. Это будет трансфер на 100 млн евро», — цитирует менеджера Algemeen Dagblad. 0

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