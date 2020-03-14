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    «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы

    «Зенит» — «Урал»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Зенита» и «Урала» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.

    Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Шамкин.

    «Урал»: Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш, Димитров, Ефремов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.

    Запасные: Баклов, Поляков, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

    Матч начнется в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Зенита» — 1,21, на ничью — 6,85, на победу «Урала» — 16,00.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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