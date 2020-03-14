«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче молодежных команд, «Локо» разгромил «Ростов»

Игроки «Локомотива»
Игроки «Локомотива»
Хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.
«Сочи», набрав 29 очков, занимает десятое место. У «Краснодара» — 27 очков и одиннадцатая позиция.
Молодежное первенство России
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 3:1 (1:0)
Голы: Колдунов, 4 (1:0). Пруцев, 49 (2:0). Макеев, 71 (3:0). Ознобихин, 75 (3:1)
Еще в одном матче тура «Локомотив» со счетом 5:0 разгромил «Ростов» на выезде.
«Локо» (37 очков) идет четвертым, а «Ростов» (22 очка) — двенадцатым.
Молодежное первенство России
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:5 (0:2)
Голы: Петухов, 19 — с пенальти (0:1). Турищев, 38 (0:2). Першин, 87 (0:3). Барабошкин, 89 (0:4). Петров, 90+2 (0:5)