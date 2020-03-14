ПСЖ намерен усилиться лидерами «Наполи» и «Ювентуса»

Французскийрассматривает возможность приобретения 28-летнего сенегальского защитникаи 29-летнего боснийского полузащитника

Об этом сообщил итальянский журналист Николо Cкира в Twitter.

По информации источника, между спортивным директором «Пари Сен-Жермен» Леонардо и агентом игроков Фали Рамадани уже состоялись первые контакты на предмет перехода игроков.

По версии Transfermarktd.de Кулибали оценивается в € 70 млн, а Пьянич — в € 65 млн. Контракты обоих игроков рассчитаны до лета 2023 года.

В текущем сезоне Кулибали принял участие в 21 матче за «Наполи» и в 6 встречах помог команде отыграть на ноль. Пьянич сыграл в 32 матчах нынешнего сезона, отметившись 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами. 0